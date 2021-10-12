Меркель: вопрос признания правительства "Талибана" пока не стоит на повестке дня

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Вопрос признания Германией правительства радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане пока не стоит на повестке дня, поскольку оно не инклюзивно. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции стран Группы двадцати (G20) по ситуации в Афганистане.

"Я и многие другие сегодня ясно сказали, что, согласно нашей текущей оценке, правительство "Талибана" не инклюзивно, поэтому тема его признания не стоит на повестке дня, но можно и нужно вести переговоры, которые сейчас происходят и которые давно ведет с талибами также германская сторона", - сказала Меркель. Она указала на то, что "центральное значение" во время таких встреч имеет борьба с терроризмом.

"Мы с германской стороны сегодня еще раз подчеркнули, что уже в этом году выделим €600 млн, чтобы решить гуманитарные проблемы, поскольку нужно избежать экономического коллапса [в Афганистане]", - сказала Меркель. "Мы требуем, чтобы все организации ООН имели допуск к возможности оказания гуманитарной помощи, и ее обеспечение должно, разумеется, соответствовать международно признанным принципам", - заметила она.

Меркель подчеркнула, что перед МВФ и Всемирным банком стоит задача не допустить коллапса платежной системы Афганистана и изучить возможность поддержки общественных структур. Она также отметила важность борьбы с последствиями пандемии в стране.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин. К настоящему моменту пока ни одно государство не признало легитимность сформированного радикалами правительства.