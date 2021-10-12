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В ЕК сообщили, что авиасоглашение между ЕС и Украиной начнет действовать немедленно

Согласно документу, европейские и украинские авиакомпании смогут летать между любыми аэропортами ЕС и Украины без ограничений, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом подписано и начнет применяться немедленно. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве.

"Соглашение уже подписано, это хорошо. Европейский союз и Украина начнут применять его немедленно. Оно означает, что европейские авиакомпании и украинские авиакомпании смогут летать между любыми аэропортами Евросоюза и Украины без всяких ограничений", - заявила фон дер Ляйен, выступление которой транслировала пресс-служба ЕК.

Как пояснил ТАСС источник в Еврокомиссии, данное соглашение "будет применяться во временном режиме до момента его ратификации".

Теги
УкраинаФон дер Ляйен, Урсула
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