Регулятор ЕС прекратил оценку вакцины CureVac на фоне отзыва заявки

ГААГА, 12 октября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) прекратило последовательную экспертизу вакцины от коронавируса фармацевтической фирмы CureVac, расположенной в городе Тюбинген, на фоне отзыва заявки. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении европейского регулятора.

Последовательная экспертиза препарата, напомнили в EMA, шла с февраля. За это время регулятором были получены лабораторные данные, сведения о продолжающихся клинических испытаниях, информация по качеству и производственному процессу, а также план управления рисками. Однако ряд вопросов, касающихся качества, эффективности и баланса между преимуществами и рисками, оставался без ответа.

В начале июля CureVac объявила, что эффективность разработанной ею вакцины от коронавируса, согласно окончательным результатам основной фазы клинических испытаний, составила лишь 48%.

В письме EMA производитель сообщил, что решил отозвать заявку, поскольку решил сфокусироваться на программе разработки другой вакцины от коронавируса. Людям, принявшим участие в клинических испытаниях, рекомендуется обращаться к национальным органам в странах их пребывания для определения их статуса вакцинации.