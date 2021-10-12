Медведчук заявил, что власть сфабриковала дело против него, чтобы закрыть рот оппозиции

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что новым уголовным делом о госизмене, по которому ему собираются избирать меру пресечения, власть пытается отвлечь внимание украинцев от офшорных скандалов президента Владимира Зеленского и его окружения.

"Абсолютно понятно, что все, что происходит сегодня в стране, оно связано с тем, чтобы перебить офшорный скандал. Перебить сведения, информацию о коррупции в высших эшелонах власти, о коррупции в команде Зеленского, для того чтобы отвлечь внимание от непосильных жилищно-коммунальных тарифов, от отсутствия мира в стране, от тех проблем экономического и социального характера, которые сегодня имеют место. Это связано и с тем, что готовится принятие бюджета, который будет опять несостоятельным для того, чтобы дальше развивать экономику страны, потому что она загнана в глухой угол", - сказал Медведчук во вторник перед началом заседания Печерского районного суда Киева по его делу о госизмене.

По его убеждению, все уголовные дела против него сфабрикованы. "Первое и второе дело - это результат, итог фабрикации уголовного преследования против меня как представителя оппозиции, это борьба с оппозицией, это все делается с одной целью - закрыть рот, заставить прекратить политическую борьбу с этой властью, но у власти ничего в этом плане не получится",

Он отметил, что новое незаконное уголовное дело было сфабриковано за несколько дней. "Сейчас буквально за несколько дней слепили, организовали, предъявили, передали и продолжают думать, что все, что они хотят на пути узурпации власти - установления диктатуры в стране, у них все получится. Уверен, что это не так", - заявил Медведчук. Оппозиционный политик подчеркнул, что записи, которые обнародовала Служба безопасности (СБУ), якобы содержащими его переговоры, являются монтажом.