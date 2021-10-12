Медведчук назвал новые обвинения против себя незаконными и необоснованными

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что выдвинутые против него новые обвинения в государственной измене и содействии террористической организации являются необоснованными и юридически ничтожными. Об этом он заявил во вторник в Печерском районном суде Киева, где ему избирается мера пресечения.

"Хочу заявить о том, что данное уголовное дело, инкриминированное мне, тяжкие обвинения, является полностью безосновательными <...> Я расцениваю это как незаконное уголовное преследование и политические репрессии", - сказал он, речь которого транслировал в Youtube-канале телеканал "Первый независимый".

Политик заявил, что у следствия нет доказательств, которые бы обосновывали обвинение. "Я считаю, что это является не чем другим, как юридически ничтожными фактами, чтобы "слепить" мне обвинение", - подчеркнул он.

Медведчук заявил, что власть готовится предъявить ему новые необоснованные обвинения.

"Сегодняшние обвинения абсурдны. И <...> новые готовящиеся - такие же абсурдные. Они [власть] обвиняют Медведчука во всех грехах, не имея доказательств", - заявил политик.

Заседание суда ранее возобновилось в Киеве после получасового технического перерыва, суд предоставил слово обвиняемому.