Байден обсудил с "двадцаткой" усилия по борьбе с терроризмом в Афганистане

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе видеоконференции стран Группы двадцати (G20) по ситуации в Афганистане обсудил необходимость дальнейшей борьбы с терроризмом в этой стране, в том числе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили критически важную потребность в поддержании полной сосредоточенности на устойчивых усилиях по борьбе с терроризмом, в том числе в том, что касается угроз со стороны группировки "Исламское государство в Хорасане" (ответвление ИГ - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении.

Лидеры также подтвердили "коллективную приверженность предоставлению гуманитарной помощи напрямую народу Афганистана" и защите прав человека в этой стране. Они также обсудили вывоз из Афганистана иностранных граждан, а также афганцев, которые помогали международной коалиции в ходе войны.