В ЕС заявили, что ухудшение ситуации в Афганистане нанесет ущерб всему миру

РИМ, 12 октября. /ТАСС/. Продолжение ухудшения ситуации в Афганистане грозит нанести ущерб всему региону и повлиять на ситуацию в мире. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая на онлайн-заседании Группы двадцати (G20) по Афганистану. Часть своей речи он опубликовал в Twitter.

"Продолжение дестабилизации в Афганистане негативно скажется на регионе и многих странах за его пределами. Усиление терроризма, производства и трафика наркотиков и торговли людьми - это серьезные вызовы. Необходимо избежать гуманитарной катастрофы в этой стране. Евросоюз будет продолжать обеспечивать целевую поддержку афганского народа во взаимодействие с ООН", - отметил Мишель.

Он подчеркнул, что ЕС продолжает придерживаться озвученного в сентябре главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем списка критериев для полноценного установления отношений с новыми властями Афганистана. Эти критерии включают соблюдение прав человека, создание правительства, представляющего все группы населения, гарантия, что страна вновь не превратится в базу для террористов, предоставление свободного доступа гуманитарным организациям, обеспечение права свободного выезда для тех, кто желает покинуть страну.