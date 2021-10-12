В Белоруссии будут запрашивать характеристику с прежней работы при найме чиновников

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, ужесточающий требования к руководящим кадрам в госорганах.

"Декретом устанавливается обязанность руководителей государственных органов и организаций при приеме граждан на работу запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы, а также сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности", - сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

В характеристике должны быть отражены профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о соблюдении им трудовой и исполнительской дисциплины, отношение к государственным и общественным институтам. При этом нарушения, предусмотренные декретом порядка приема на работу, выдача характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, а также нарушение сроков их выдачи влекут привлечение к ответственности.

Декрет вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.