ФБР осмотрит на Кипре самолет, который мог использоваться для доставки оружия в Ливию

НИКОСИЯ, 12 октября. /ТАСС/. Эксперты по вооружениям Федерального бюро расследований (ФБР) США прибыли на Кипр, чтобы осмотреть самолет в международном аэропорту города Пафос, который мог использоваться для доставки вооружений в Ливию в нарушение введенного ООН эмбарго. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь кипрской полиции Христос Андреу.

По его словам, сотрудники ФБР вместе с полицейскими и государственными специалистами по обращению со взрывчатыми веществами вскроют опломбированный ангар, где стоит самолет, и осмотрят воздушное судно. "Они должны определить, есть ли на его борту в настоящий момент или было ли раньше какое-либо военное оборудование, имеются ли у самолета возможности для транспортировки оружия, а также связано ли все это с нарушением эмбарго на поставку вооружений в Ливию", - сказал Андреу.

Представитель полиции добавил, что несколько недель назад власти острова получили "два отдельных запроса от ФБР и ООН о начале расследования в отношении этого самолета".

Как сообщает кипрская пресса, небольшой самолет, зарегистрированный Управлением гражданской авиации Сербии в августе 2018 года, а в июле 2019 года исключенный из реестра уже властями Иордании, содержится в частном ангаре в аэропорту Пафоса почти два года. В последнее время за ним ведется круглосуточное наблюдение, так как после доклада группы экспертов по Ливии, представленного Совету Безопасности ООН, кипрские власти получили уведомление о предполагаемом использовании данного самолета в преступной деятельности.

Как отмечает газета Cyprus Mail, эксперты ООН выявили, что в 2019 году в Ливии на деньги западных предпринимателей проводилась операция, целью которой была поставка военной техники силам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в нарушение оружейного эмбарго.