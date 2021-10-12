Страны "двадцатки" обсудили важность свободного въезда и выезда из Афганистана

ГААГА, 12 октября. /ТАСС/. Группа двадцати (G20) обсудила ряд серьезных вопросов, касающихся Афганистана, в том числе важность свободного въезда и выезда из страны. Об этом сообщил во вторник в Twitter и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте по завершении организованной Италией видеоконференции "двадцатки", посвященной ситуации в исламской республике.

"Обсудили ряд важных вопросов, в том числе важность свободного въезда и выезда из страны, беспрепятственного оказания гуманитарной помощи, безопасности и соблюдения прав человека", - отметил он.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.