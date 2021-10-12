Премьер Италии: всем ясно, что решение глобальных задач невозможно без Китая, РФ, Индии

РИМ, 12 октября. /ТАСС/. Участие России и Китая в саммите Группы двадцати в конце месяца в Риме крайне важно, поскольку все понимают, что решение глобальных проблем невозможно без этих стран. Об этом заявил во вторник премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции.

"Участие России и Китая в саммите G20 крайне важно, - заявил Драги. - Все понимают, что в таких глобальных темах, как климат, необходимо участие не только этих стран, но и Индии". "Потому что и эти проблемы давно преодолели любые национальные границы", - добавил итальянский премьер.