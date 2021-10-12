Премьер Италии: контакты с талибами необходимы, но это не означает признания их власти

РИМ, 12 октября. /ТАСС/. Контакты с талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) для обеспечения гуманитарной помощи Афганистану не означают их признания международным сообществом. Об этом заявил во вторник премьер-министр Италии Марио Драги по завершении чрезвычайного саммита по ситуации в Афганистане, созванного Италией в рамках председательства в Группе двадцати.

"Разрешение гуманитарного кризиса потребует контактов с талибами, но это не означает их признания", - сказал Драги.

Он указал, что признание правительства движения "Талибан" возможно только при выполнении тем целого ряда условий и обещаний, в том числе в сфере соблюдения прав человека. "Мы их судим по делам, а не словам", - добавил итальянский премьер.

У стран G20 не возникло никаких разногласий по вопросу о гуманитарной помощи Афганистану, добавил премьер Италии. "Есть полное и всеобщее понимание всей тяжести положения, многие говорят о гуманитарной катастрофе, а с наступлением зимы [ситуация] ухудшается", - сказал Драги. Он указал, что было достигнуто единодушие о необходимости действовать "по мандату и под эгидой ООН, которая будет координировать усилия".

Драги выразил удовлетворение встречей, которая стала, по его словам, "первым случаем, когда лидеры дали многосторонний ответ на афганский кризис". "Прозвучали первые в этом году заявления о необходимости многосторонности в подходах к решению проблемы", - добавил он.