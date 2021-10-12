Участники российско-сербских летно-тактических учений "БАРС-2021" выполнили первые полеты

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 выполнили первые полеты на аэродроме Ладжевци (Сербия) в ходе летно-тактических учений "БАРС-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Летчики армейской авиации отработали полетные задания на установленных интервалах и дистанциях, фигуры простого и сложного пилотажа в заданной зоне, а также боевое прикрытие подразделений, задействованных в эвакуации условно терпящих бедствие, - уточнили в министерстве. - Каждый из экипажей вертолетов Ми-35, участвующий в учениях "БАРС-2021", выполнил комплекс полетных заданий первого летного дня".

По словам руководителя учений от российской стороны полковника Константина Сурикова, которые приводятся в сообщении, с завтрашнего дня совместные экипажи приступят к розыгрышу тактических эпизодов.

Летно-тактические учения "БАРС-2021" продлятся до 16 октября. В них участвуют совместные экипажи РФ и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35.