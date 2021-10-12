Драги: отсутствие лидеров РФ и КНР на саммите по Афганистану не имеет политических причин

РИМ, 12 октября. /ТАСС/. Отсутствие лидеров России и Китая на экстренном саммите G20 по Афганистану было известно заранее, оно не вызвано никакими политическими причинами. Об этом заявил премьер-министр организовавшей встречу Италии Марио Драги во вторник на пресс-конференции по завершении прошедшего в режиме видеоконференции мероприятия.

"Нет никаких особых политических причин для неучастия этих лидеров, мы были предупреждены заранее", - сказал Драги, отвечая на соответствующий вопрос об отсутствии на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Драги добавил, что отсутствие российского лидера "никак не связано с запросом пригласить Пакистан, Иран", и уточнил, что не помнит запроса со стороны РФ о приглашении представителей Тегерана.

Российскую делегацию на саммите представлял заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, Китай - член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.