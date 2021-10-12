Индонезия призвала G20 обеспечить формирование инклюзивного правительства в Афганистане

СИНГАПУР, 12 октября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал страны Группы двадцати (G20) обеспечить формирование инклюзивного правительства в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД Индонезии по итогам видеоконференции стран G20 по ситуации в Афганистане.

"Необходимо, чтобы всем категориям населения, включая женщин, было предоставлено право вносить свой вклад в развитие страны", - приводит индонезийский МИД слова Джоко Видодо.

"Индонезия надеется, что Группа двадцати сможет обеспечить стабильность в Афганистане, преодолеть гуманитарный кризис и поддержать устойчивое восстановление и развитие Афганистана", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что президент также призвал международное сообщество увеличить гуманитарную помощь населению Афганистана.