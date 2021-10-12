ООН продолжит с Минском обсуждать вопросы правовой помощи гражданам страны

ООН, 12 октября. /ТАСС/. Власти Белоруссии выражали ООН обеспокоенность оказанием правовой помощи участникам протестов, дискуссии продолжатся. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Эти вопросы касательно сотрудничества между ООН и Белоруссией поднимались в ходе встречи генерального секретаря ООН и главы МИД Белоруссии. Правительство Белоруссии выразило нам свою обеспокоенность распространением программы правовой помощи определенным уязвимым лицам, - сказал он. - Мы продолжим дискуссии с правительством Белоруссии".

Ранее постоянное представительство Белоруссии при отделении ООН в Женеве заявило, что офис организации в республике незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в протестах.

При этом, согласно сообщению белорусской миссии, данные граждане "не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия".