Нуланд встретилась в Москве с участниками программ обмена США

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе своего визита в Москву встретилась с молодыми россиянами - участниками программ международного обмена США. Об этом в своем Twitter сообщил во вторник пресс-секретарь американского посольства в РФ Джейсон Ребхольц.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: Меня вдохновила встреча с молодыми россиянами - лидерами в областях образования, технологий и искусств, которые участвовали в программах обмена в США. Их впечатляющая работа является свидетельством ценности образовательных и культурных связей между нашими двумя странами", - написал Ребхольц.

Во вторник в МИД РФ прошли переговоры Нуланд с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, которые продолжались более полутора часов. Заместитель госсекретаря будет находиться в России с визитом до 13 октября, запланированы ее встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Во встрече Рябкова и Нуланд, как отметили в МИД РФ, также принял участие замглавы Минобороны России Александр Фомин.