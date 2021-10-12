Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря по новому делу

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева отказал в избрании главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу, отправив его под круглосуточный домашний арест.

"В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Медведчука Виктора Владимировича отказать. Применить к подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место своего проживания <...> круглосуточно", - сказала судья Вита Бортницкая, выступление которой транслировал во вторник телеканал "Первый независимый". Она уточнила, что мера будет действовать до 7 декабря.

Виктор Медведчук заявил, что он не удовлетворен решением суда о назначении ему в виде меры пресечения домашнего ареста по новым обвинениям, но пока не знает, будет ли он обжаловать это решение.

"Мы, конечно же, не удовлетворены этим решением", - заявил Медведчук, комментируя решение суда. Глава политсовета ОПЗЖ добавил, что считает политическими репрессиями предъявленные ему обвинения в государственной измене из-за сделок по покупке угля в неподконтрольной Киеву части Донбасса.

"Мы его должны прочитать, потому что есть вопросы по этому решению, может быть, мы с адвокатами плохо услышали в отношении дат и некоторых других обстоятельств, и потом мы примем решение", - заявил Медведчук на вопрос о возможном обжаловании решения суда.

Ранее он назвал выдвинутые против него новые обвинения необоснованными и юридически ничтожными. Политик считает, что украинская власть осуществляет против него незаконное уголовное преследование, прибегая к политическим репрессиям.