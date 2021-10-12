США не планируют размораживать финансовые активы Афганистана после встречи G20

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Виртуальная встреча G20 по Афганистану не привела к изменению позиции США относительно заморозки финансовых активов прежнего афганского правительства. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет, здесь ничего не изменилось", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Псаки при этом подчеркнула, что США стали крупнейшим донором, выделяющим гуманитарную помощь для Афганистана, и намерены продолжать работать в этом направлении.

15 августа администрация США заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Международный валютный фонд и Всемирный банк также прекратили всякую помощь Кабулу. Общая сумма замороженных средств составляет около 9,5 млрд долларов.