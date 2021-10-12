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США считают конструктивными встречи Нуланд в Москве

США считают конструктивными встречи Нуланд в Москве - Псаки.

Госдеп: США заинтересованы в наличии открытых каналов связи с Россией
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