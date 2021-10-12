Псаки заявила, что губернаторы Флориды и Техаса ставят политику выше здоровья людей

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Губернатор штата Техас Грэг Эбботт и его коллега из Флориды Рон Десантис своими решениями о запрете обязательной вакцинации от коронавируса поставили политические интересы выше здоровья людей. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Указ губернатора Эбботта о запрете обязательной вакцинации и заявление губернатора Десантиса этим утром <...> подходят под знакомый сценарий, когда политика ставится выше [интересов] общественного здравоохранения", - сказала она.

Псаки также отметила, что во Флориде после заражения коронавирусом умерли 56 тыс. человек, а в Техасе - 68 тыс. человек. "Мы продолжим работу по вакцинации наибольшего числа людей, чтобы выбраться из пандемии", - резюмировала она.

В понедельник республиканец Эбботт издал указ, который запрещает любой организации требовать обязательной вакцинации для своих сотрудников или клиентов. В свою очередь член Республиканской партии США Десантис во вторник выступил с инициативой законопроекта, который запрещал бы увольнять людей за отказ пройти вакцинацию от коронавируса.

9 сентября Байден объявил о намерении обязать руководителей компаний требовать от своих сотрудников прохождения вакцинации от ковида. Он добавил, что министерство труда разрабатывает экстренные нормы, согласно которым работодатели со штатом свыше 100 сотрудников должны обеспечить полную вакцинацию своих работников или предоставление ими отрицательного результата теста на COVID-19 по меньшей мере раз в неделю. Байден также объявил об обязательной вакцинации всех без исключения служащих федерального правительства и его подрядчиков.