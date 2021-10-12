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СК Белоруссии возбудил против Тихановской и Латушко дело за самовольное присвоение власти

В ведомстве заявили, что обвиняемые "по согласованию с другим участниками заговора" создали "псевдоорганы государственной власти"
Здание Следственного комитета Белоруссии Виктор Драчев/ТАСС
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Здание Следственного комитета Белоруссии
© Виктор Драчев/ТАСС

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко по обвинению в самовольном присвоение звания или власти должностного лица. Об этом сообщил во вторник официальный представитель следственного ведомства Сергей Кабакович в программе "Это другое" на телеканале "Беларусь-1".

"Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса - "Самовольное присвоение звания или власти должностного лица. Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другим участниками заговора в нарушении требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом", - отметил представитель ведомства.

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