СК Белоруссии возбудил против Тихановской и Латушко дело за самовольное присвоение власти

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко по обвинению в самовольном присвоение звания или власти должностного лица. Об этом сообщил во вторник официальный представитель следственного ведомства Сергей Кабакович в программе "Это другое" на телеканале "Беларусь-1".

"Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса - "Самовольное присвоение звания или власти должностного лица. Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другим участниками заговора в нарушении требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом", - отметил представитель ведомства.