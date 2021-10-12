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Кризис в Сирии

США призвали сохранять режим прекращения огня в ответ на слова Эрдогана об угрозах в Сирии

В Вашингтоне заявили, что продолжат консультироваться с Анкарой по политике в отношении республики

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Вашингтон призывает сохранять режим прекращения огня на севере Сирии и одновременно с этим прекратить трансграничные нападения на турецкую территорию. Об этом заявил во вторник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары "устранить угрозы" в Сирии.

"Мы осуждаем нападения на нашего союзника по НАТО Турцию, осуществляемые через границу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на регулярном брифинге. "Мы подчеркиваем важность сохранения линий прекращения огня и прекращения нападений, осуществляемых через границу", - подчеркнул Прайс. "Мы продолжим консультироваться с Анкарой по политике в отношении Сирии", - добавил представитель Госдепартамента.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет необходимые меры" в Сирии и "решительно настроена устранить там угрозы". Турецкий лидер при этом не уточнил, каким способом республика собирается это делать.

Анкара провела в 2019 году в сирийских провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Проживающие в этом регионе курды вывели оттуда свои отряды, но время от времени совершают вылазки против турецких войск и формирований сирийской оппозиции. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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СШАСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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