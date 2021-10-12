Госдеп США пока не подтверждает сообщения о намерении Турции купить у США истребители F-16

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США в настоящий момент не подтверждает и не комментирует сообщения о том, что Турция обратилась к США с просьбой о закупке 40 истребителей F-16, а также проведении модернизации порядка 80 имеющихся у Анкары американских самолетов этого типа. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Что касается F-16, то это политика Госдепартамента - мы публично не подтверждаем и не комментируем предложенную продажу вооружений до тех пор, пока о ней не будет официально уведомлен Конгресс", - сказал он.

О намерении Анкары закупить у США истребители F-16 сообщило агентство Reuters. По данным его источников, сделка оценивается в миллиарды долларов, но еще изучается Госдепартаментом и профильным правительственным ведомством, входящим в структуру Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Агентство Reuters при этом напомнило, что после возможного одобрения этими структурами сделку может заблокировать Конгресс. Республиканцы и демократы призывают вашингтонскую администрацию оказывать давление на Анкару в связи с закупкой российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

Москва заключила контракт на поставку Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Анкара не поддается давлению, Вашингтон исключил ее из своей программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили это делать, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон все же ввел ограничительные меры.