В ЛНР назвали низостью внесение 12-летней девочки из Луганска в базу сайта "Миротворец"

ТАСС, 12 октября. Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник осудил включение 12-летней писательницы из Луганска Фаины Савенковой в список представляющих угрозу национальной безопасности Украины лиц на сайте "Миротворец".

"Это действие со стороны Украины - гнусная, мерзкая обида на то, что ребенок говорит правду, на то, что ребенок просто пишет о том, что видит. <...> Она пишет, что ее ровесники знают, что такое обстрелы, ее ровесники знают, что такое прятаться в подвалах. К сожалению, ее ровесники есть уже среди погибших", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Звезда".

"Я понимаю, что слушать об этом неприятно, но вносить ребенка в эту помойку под названием "Миротворец", начинать воевать с детьми 12 лет за то, что они так думают, за то, что они пишут о том, что они видят, - это, по-моему, низость, которая непростительна никакому государству", - добавил Мирошник.

Ранее скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свой список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, Савенкову. "Миротворец" разместил в своей базе ее личные данные, фотографии и скриншоты публикаций. Администраторы сайта полагают, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка". Она добавила, что украинские власти никак не реагируют на нарушение прав детей в своей стране, и выразила надежду на то, что меры по блокировке сайта будут приняты.