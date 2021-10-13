В Пентагоне заявили, что США будут помогать Тайваню поддерживать потенциал самообороны

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Вашингтон "неизменно заинтересован" в мире и безопасности в Тайваньском проливе, в связи с чем он намерен продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Думаю, вы понимаете, что я не буду вдаваться в детали [касательно поддержки Тайваня] <...>. Однако мы все еще обеспокоены провокационной военной деятельностью КНР близ Тайваня, считая это дестабилизирующим [фактором], увеличивающим риск просчетов в оценках. Так что мы призываем Пекин прекратить это военное, дипломатическое и экономическое давление <...>. Мы неизменно заинтересованы в мире и безопасности между двумя берегами Тайваньского пролива, поэтому мы намерены продолжать помогать Тайваню в поддержании достаточного потенциала самообороны", - сказал он. При этом Кирби подчеркнул, что в ситуации с Тайванем США "действуют в соответствии с принципом одного Китая".

"Наша поддержка и отношения с Тайванем в сфере обороны остаются ориентированы на противодействие нынешней угрозе, исходящей от КНР. Мы призываем Пекин придерживаться своей приверженности мирному урегулированию", - добавил представитель оборонного ведомства.

Он также отказался комментировать утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что на Тайване уже около года находятся американское подразделение специального назначения, а также морские пехотинцы. Соответствующий материал был опубликован на прошлой неделе. Издание со ссылкой на источники писало, что речь идет примерно о двух десятках военных США, которые якобы проводят подготовку местных сил в целях "укрепления обороны острова". "Мне нечего публично заявить касательно этих сообщений", - отметил Кирби.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.