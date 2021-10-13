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Салливан и Лапид обсудили нормализацию связей Израиля с мусульманскими странами

Кроме того, стороны затронули тему текущей ситуации в Газе

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом во вторник обсудили дальнейшую нормализацию отношений между еврейским государством и мусульманскими странами. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Как следует из документа, Салливан и Лапид встретились в Вашингтоне. Они обсудили "региональные и международные вопросы, имеющие стратегическое значение для США и Израиля". Помощник американского лидера "отметил непоколебимую поддержку Соединенных Штатов безопасности Израиля и подчеркнул приверженность США укреплению всех аспектов партнерства между странами".

"Они обсудили углубление отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко. Они договорились, что США и Израиль будут продолжать тесное взаимодействие с целью укрепления и расширения мирных связей между Израилем и странами арабского и мусульманского мира, - отметила Хорн. - Они обсудили текущую ситуацию в Газе, и Салливан подчеркнул важность практических действий для улучшения условий жизни палестинцев. Официальные лица обменялись мнениями относительно угрозы, которую представляет Иран".

Теги
СШАИзраильСалливан, Джейк
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