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Пашинян назвал весьма продуктивной встречу с Путиным в Москве

Премьер-министр Армении отметил, что стороны продолжат контакты для реализации достигнутых договоренностей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян Вадим Савицкий/ТАСС
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Вадим Савицкий/ТАСС

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал продуктивной свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла во вторник вечером в Москве.

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"Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей", - написал он в ночь на среду в Twitter.

Ранее пресс-служба правительства Армении анонсировала, что Пашинян и Путин собираются обсудить союзническую повестку Еревана и Москвы, вопросы региональной безопасности, реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, а также взаимодействие в интеграционных объединениях.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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