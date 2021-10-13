Пашинян назвал весьма продуктивной встречу с Путиным в Москве

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал продуктивной свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла во вторник вечером в Москве.

"Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей", - написал он в ночь на среду в Twitter.

Ранее пресс-служба правительства Армении анонсировала, что Пашинян и Путин собираются обсудить союзническую повестку Еревана и Москвы, вопросы региональной безопасности, реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, а также взаимодействие в интеграционных объединениях.