В Сеуле заявили, что Россия может сыграть важную роль в перезапуске диалога США и КНДР

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Россия может оказать значимую поддержку в деле возобновления диалога по ядерной проблеме Корейского полуострова. Об этом заявил в среду журналистам в международном аэропорту Инчхона перед вылетом в Москву специальный представитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности Но Гю Док.

"Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен. Диалог требуется быстро перезапустить, и роль России в этом крайне важна", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что "Россия - это страна, которая хорошо понимает северокорейскую позицию". "Для того, чтобы улучшить межкорейские отношения и возобновить переговоры между США и Севером, мы попросим Москву продолжать играть конструктивную роль, как она это делала и ранее", - отметил Но Гю Док.

Днем ранее МИД Республики Корея сообщил, что спецпредставитель обсудит с замминистра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым пути возобновления диалога с КНДР. Ожидается, что на встрече в Москве будут затронуты и другие вопросы, в частности, инициатива южнокорейского президента Мун Чжэ Ина документально зафиксировать окончание Корейской войны 1950-53 годов.

Это будет вторая в нынешнем году личная встреча Но Гю Дока и Моргулова. Российский замминистра посещал Сеул в августе этого года. В ходе поездки он провел переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом, в ходе которых стороны обсудили перспективы урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.