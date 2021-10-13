Кисида заявил, что Япония намерена вести диалог с РФ на основе имеющихся договоренностей

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено вести переговоры с РФ, касающиеся мирного договора, на основе имеющихся договоренностей, в том числе достигнутых в Сингапуре в 2018 году. Об этом японский премьер-министр Фумио Кисида заявил в среду во время парламентских дебатов.

"Япония будет заниматься [этим вопросом] на основе имеющихся двусторонних договоренностей, в том числе достигнутых в Сингапуре", - сказал он. Кисида вновь заявил, что позиция Японии заключается в том, что ее суверенитет распространяется на острова южной части Курил. "Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов", - добавил японский премьер.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не согласна с утверждениями Токио по поводу суверенитета над южной частью Курил. Представитель Кремля подчеркнул, что это российская территория.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.