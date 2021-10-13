МВД Черногории опубликовало список из 166 человек, получивших "экономическое гражданство"

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Черногории по запросу НПО Cegas опубликовало список из 166 человек, получивших гражданство республики в обмен на инвестиции. Документ, накануне появившийся на сайте ведомства, содержит преимущественно имена граждан России, Украины и Китая.

"Министерство внутренних дел, Отдел защиты данных о личности и свободного доступа к информации на основании ст. 30 Закона о свободном доступе к информации, рассматривая запрос на доступ к информации Неправительственной организации Cegas, постановил одобрить доступ к информации о 166 положительных решениях, относящихся к Решению о критериях, способу и порядку выбора лиц, которые могут получить черногорское гражданство путем принятия в обмен на реализацию особой программы инвестиций, имеющей особый интерес для экономики и промышленности Черногории. Осуществляется путем публикации копий. НПО Cegas обязано заплатить €9 на счет бюджета Черногории в качестве оплаты пошлины на заявление о доступе к информации", - говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

Опубликованные 166 имен новых граждан Черногории представляют собой список из 48 заявителей и 118 членов их семей, получивших гражданство в 2020-2021 гг. В списке встречаются российские и украинские имена и фамилии, а также граждане Китая, США и других стран. Личные данные граждан закрашены черным цветом, однако имена и места их рождения не цензурированы.

Ранее представители ЕС неоднократно указывали руководству Черногории на недопустимость продолжения программы "экономического гражданства". Под давлением Запада Черногория обязалась закрыть программу до конца 2022 года. Однако за несколько месяцев до закрытия программы по запросу Cegas ("Центр гражданских свобод"), которая позиционирует себя как неправительственную организацию, "основанную с целью развития прав человека и свобод, демократического общества и создания атмосферы верховенства права", имена обладателей "золотых паспортов" стали известны общественности.

Программа "экономического гражданства" началась в Черногории в 2019 году. Власти надеялись продать 2 тыс. паспортов и получить за это €4,8 млрд. Однако в 2019 году желающих получить гражданство Черногории не нашлось, а в текущем 2020 году число обратившихся за гражданством было в 20 раз меньше, чем ожидалось ранее.

Заинтересованные в получении черногорского гражданства должны были вложить €250 тыс. в один из проектов развития, одобренный перед этим правительством, в неразвитой части страны, либо €450 тыс. - в проект развития, одобренный правительством, в экономически развитом регионе. Кроме того, правительство взимало еще €100 тыс. за каждую заявку.