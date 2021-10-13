Киев ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИД нормандской четверки

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украинская сторона готова к встрече глав МИД стран нормандской четверки (Германия, Россия, Украина и Франция) и ждет сигнала из Москвы о готовности к таким переговорам. Об этом в среду на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Если будет готовность... принять участие в такой встрече главы МИД России [Сергея] Лаврова и он это сделает, я буду рад и готов к переговорам. Мы ждем сигнал из Москвы. Пока его не получали. Как только они определятся, мы готовы", - сказал Кулеба.

Также он заявил, что Украина ищет возможности для ответа на решение России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября. "Политически Россия сделала шаг, который наносит разрушительный удар по Минским договоренностям <...>. Поэтому эта тема бы предметом разговора между президентом [Украины Владимиром] Зеленским и президентом Франции [Эмманюэлем Макроном] и канцлером Германии [Ангелой Меркель] в понедельник, и мы сейчас ищем возможности, чтобы найти симметричный или ассиметричный ответ на этот шаг", - сообщил министр.

В то же время он подчеркнул, что при этом никакие действия не должны привести к обострению ситуации.

Кулеба добавил, что Украина ожидает от России четкого ответа на вопрос о возможности встречи лидеров двух государств Владимира Зеленского и Владимира Путина. Встреча могла бы состояться как в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция), так и отдельно от него, заявил в он. "Мы ждем от России четкого ответа, готовы они встречаться или нет, - отметил Кулеба, говоря о возможности переговоров на уровне двух президентов. - Эта встреча может быть в рамках нормандского формата или отдельно".