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Польские спецслужбы задержали пенсионера по обвинению в шпионаже в пользу Белоруссии

ВАРШАВА, 13 октября. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии. Об этом сообщил в среду на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"10 октября Агентство внутренней безопасности задержало мужчину, подозреваемого в шпионской деятельности против Польши. Из материалов дела следует, что задержанный сотрудничал с белорусской разведкой, с КГБ. Такие обвинения он услышал в прокуратуре", - сказал он. По данным спецслужб, пенсионер является гражданином Польши.

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