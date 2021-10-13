Токио сделал Москве представление из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Министерство иностранный дел Японии сделало представление российской стороне из-за предстоящей поездки заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на Итуруп. Об этом в среду сообщил журналистам официальный представитель МИД Японии Томоюки Ёсида.

"Посещение [островов] российскими официальными лицами - противоречит нашей позиции по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова)", - подчеркнул Ёсида. Он также отметил, что от российской стороны потребовали отменить эту поездку.

Ранее пресс-служба кабмина РФ объявила, что заместители председателя правительства России Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин вылетают на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра Михаила Мишустина. В рабочем графике вице-премьеров значится, в частности, посещение рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на острове Итуруп.