{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Токио сделал Москве представление из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы

Официальный представитель МИД Японии сообщил, что от российской стороны потребовали отменить эту поездку

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Министерство иностранный дел Японии сделало представление российской стороне из-за предстоящей поездки заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на Итуруп. Об этом в среду сообщил журналистам официальный представитель МИД Японии Томоюки Ёсида.

"Посещение [островов] российскими официальными лицами - противоречит нашей позиции по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова)", - подчеркнул Ёсида. Он также отметил, что от российской стороны потребовали отменить эту поездку.

Ранее пресс-служба кабмина РФ объявила, что заместители председателя правительства России Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин вылетают на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра Михаила Мишустина. В рабочем графике вице-премьеров значится, в частности, посещение рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на острове Итуруп.

Теги
ЯпонияРоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичГригоренко, Дмитрий Юрьевич
Власти США признали, что Россия сделала шаги в борьбе с киберпреступниками
Посол России в США Анатолий Антонов ранее отметил, что Москва отвечает "на все озабоченности", которые Вашингтон передает "по установленным каналам" в диалоге по кибербезопасности
Читать полностью