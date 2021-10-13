ЕК рекомендовала странам ЕС самим помочь пострадавшим от роста цен на газ гражданам

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС самим предоставить финансовую поддержку своим гражданам, наиболее пострадавшим от роста цен на энергию. Об этом заявила в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, представляя рекомендации ЕК по ответу на энергетический кризис ЕС.

"Страны ЕС сами определяют свой баланс источников энергии, и они находятся в наилучшем положении, чтобы оказать помощь своим гражданам в виде единовременных выплат, сокращения или временного освобождения от налогов, либо предоставления отсрочек [платежей по счетам за электричество]", - сказала она.

Еврокомиссар рекомендовала странам ЕС использовать для этого, в частности, доходы от продажи квот на выбросы парниковых газов, рост цен на которые, по оценкам ЕК, "уже позволил странам ЕС получить дополнительные €10,8 млрд за первые 9 месяцев 2021 года", однако в то же время "он повлиял на рост цен на газ".

Она также сообщила, что уровень заполнения газохранилищ сейчас составляет 77%.

Еврокомиссия изучит возможность оптимизации запасов газа в ЕС и совместных закупок газа странами Евросоюза - еврокомиссар.

ЕК считает единственным долгосрочным способом преодоления энергокризиса ускоренный переход на энергию солнца и ветра по всей Европе - еврокомиссар.

Участие стран ЕС в соглашениях по совместным закупкам газа будет добровольным, эти соглашения должны отвечать нормам Евросоюза по конкуренции - ЕК.

Рост цен на углеродные квоты (ЕТС) позволил странам ЕС получить в 2021 г. дополнительные €10,8 млрд, но также способствовал росту цен на газ - ЕК.

ЕК на заседании в среду не рассматривала роль запуска "Северного потока - 2" в рамках обсуждения рекомендаций странам ЕС по реагированию на энергетический кризис в Европе, заявила Симсон. "Еврокомиссия сегодня не обсуждала роль запуска "Северного потока - 2", поскольку процедура его разрешения в настоящий момент находится на рассмотрении у немецкого регулятора, после решения которого у ЕК будет два месяца на его рассмотрение", - сказала Симсон.

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Саммит

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Неконкурентное поведение

Еврокомиссия (ЕК) изучит любые виды неконкурентного или секулятивного поведения на энергорынке ЕС или на рынке квот на углеродные выбросы (ЕТС), рост цен на которые подстегнул рост цен на газ, заявила Симсон. "Мы изучаем любые ситуации с неконкурентным или спекулятивным поведением на рынке газа, а также на рынке квот на углеродные выбросы", - сказала она. Отвечая на вопрос об обвинениях Польши в адрес "Газпрома", она подчеркнула, что российская компания "в полном объеме выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС, но практически не поставляет дополнительные объемы газа на европейский рынок или поставляет их в минимальном объеме".

Мораторий на добычу углеводородного топлива

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