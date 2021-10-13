Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала освободить Медведчука

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что глава ее политсовета депутат Верховной рады Виктор Медведчук должен быть освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него - сняты.

"Мы заявляем о своей решимости продолжать борьбу против политического террора и беззакония до полной победы. Считаем, что судилище над Виктором Медведчуком не имеет ничего общего с правосудием. Требуем снятия всех обвинений и немедленного освобождения Виктора Медведчука из-под домашнего ареста", - говорится в среду в заявлении партии.

По мнению представителей оппозиции, целью состоявшегося накануне суда по избранию меры пресечения Медведчуку была "попытка власти спрятать за информационной завесой провалы в политике, внутренние конфликты и офшорный позор, ставший достоянием общественности". В партии отметили, что это завершилось неудачей. "Власть понесла в суд очередную порцию своих бредовых, бездоказательных и лживых обвинений в адрес Виктора Медведчука. У этого полностью фальсифицированного и на скорую руку состряпанного "дела" была одна цель - любой ценой упрятать за решетку главу политсовета ведущей оппозиционной партии. Но абсурдность и фальшь обвинений была настолько очевидной, что суд отказал в требовании прокуроров ужесточить меру пресечения для Виктора Медведчука", - говорится в тексте.

В ОПЗЖ полагают, что причиной выдвижения обвинений против Медведчука стало то, что власти страны считают эту оппозиционную силу своим врагом. "Несмотря на угрозы и репрессии, мы говорим правду. Делаем все для мирного, политического урегулирования конфликта в Донбассе. Добиваемся снижения цен и тарифов. Предлагаем пути выхода из тяжелейшего экономического и энергетического кризиса, в который загнала страну власть [президента Украины Владимира] Зеленского. Мы - единственная альтернатива преступному и безответственному режиму, который загоняет Украину в долги, разоряет граждан, разрушает и распродает отечественную экономику. Именно поэтому власть, потерявшая голову от вседозволенности и жадности, развязала открытый террор в отношении нашей политической силы и наших лидеров", - заявили в ОПЗЖ, пообещав, что за "фальсификации и подтасовки, репрессии и внесудебные расправы, давление на суд и провокации" последует ответственность.

Суд по делу Медведчука

Во вторник Печерский районный суд Киева отказал в избрании Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу, отправив его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 8 октября сообщила, что оппозиционеру предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. Согласно версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов).

Медведчук был вновь направлен под домашний арест, под которым уже находился с 13 мая в рамках дела по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Эта мера пресечения уже несколько раз продлевалась. Сам Медведчук неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.