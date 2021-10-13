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Президент Киргизии подписал указ о назначении Акылбека Жапарова главой кабмина

БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии подписал указ о назначении своего однофамильца Акылбека Жапарова главой кабмина и руководителем президентской администрации. Об этом сообщила в среду пресс-служба киргизского президента.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики Акылбек Жапаров назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики - руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении.

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