Президент Киргизии подписал указ о назначении Акылбека Жапарова главой кабмина

БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии подписал указ о назначении своего однофамильца Акылбека Жапарова главой кабмина и руководителем президентской администрации. Об этом сообщила в среду пресс-служба киргизского президента.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики Акылбек Жапаров назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики - руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении.