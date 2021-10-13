Алиев в целом доволен деятельностью российских миротворцев в Карабахе

БАКУ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что доволен деятельностью российских миротворцев в Карабахе, за исключением мелких инцидентов ситуация в регионе стабильная.

"Уже около года как закончилась война и российские миротворцы разместились в Азербайджане, в Карабахском регионе. В течение этого времени, если не считать мелких инцидентов, ситуация стабильная, и в целом мы довольны", - сказал глава государства в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликовало в среду информационное агентство АзерТАдж.

По словам главы государства, остаются определенные вопросы, "которые ждут своего решения". "В частности, есть вопрос иностранцев, которые должны получать разрешение у Азербайджана для поездок на наши территории, находящиеся в настоящее время в зоне ответственности российских миротворцев. Хотя число "туристов", посещающих Карабах, резко сократилось, некоторые иностранцы все еще незаконно проникают на нашу территорию, в места дислокации российских миротворцев. Этот вопрос доведен до внимания уполномоченных органов России, министерства обороны, чтобы этому был положен конец", - отметил президент.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.