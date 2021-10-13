{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Токаев: на Высшем Евразийском экономсовете примут заявление о климатической повестке ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 13 октября. /ТАСС/. Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в четверг планируют принять заявление о климатической повестке ЕАЭС. Об этом заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана".

"Завтра на заседании ВЕЭС главы государств планируют принять заявление о климатической повестке союза. Планируется подтвердить намерение развивать экономическое сотрудничество для достижения Целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения", - сказал он.

Теги
Токаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Макрон обсудит с президентом Таджикистана помощь Франции в стабилизации обстановки
Читать полностью