МИД Анголы: страна рассчитывает на помощь России в осуществлении внутренних реформ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ангола идет по пути существенных преобразований в политической и экономической сферах жизни страны и рассчитывает на помощь и поддержку России в реализации проводимых реформ. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Анголы Тете Антониу на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В Анголе осуществляются политические реформы и реформы в области экономики, и мы высоко ценим, что Россия с большим вниманием следит за этими процессами, - отметил он. - Надеемся, что те трансформации, которые происходят в моей стране, найдут свое отражение в наших отношениях, прежде всего в экономической сфере, где происходит процесс диверсификации. Мы приветствуем участие российских специалистов в проведении экономических реформ в Анголе и рассчитываем на передачу передовых технологий и ноу-хау".

Глава ангольского внешнеполитического ведомства напомнил, что РФ и Ангола "поддерживают тесные дружеские отношения с давних времен". "После визита президента Анголы Жоау Лоуренсу в Москву, после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи и после многочисленных других контактов на различном уровне мы можем констатировать, что наше сотрудничество находится на верном пути, - подчеркнул он. - Мы неизменно рассчитываем на помощь РФ как на международном уровне, так и в двусторонних отношениях".

Коснувшись роли Анголы на Африканском континенте, Антониу обратил внимание на то, что его страна в качестве председателя Международной конференции региона Великих озер в значительной мере способствовала поддержанию региональной стабильности, а также продолжает вносить свой вклад в дело мира благодаря активному участию в деятельности Африканского союза и ООН.