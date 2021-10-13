Нуланд высоко оценила "откровенный, продуктивный" обзор отношений США и России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд высоко оценила "откровенный, продуктивный" обзор отношений США и РФ на встрече с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым в Кремле в среду.

"Положительно оцениваю откровенный, продуктивный обзор отношений США и РФ с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым в Кремле сегодня утром. Мы по-прежнему привержены стабильным и предсказуемым отношениям", - приводятся слова Нуланд в Twitter пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца.

Замгоссекретаря в среду провела встречу с Ушаковым и с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Во вторник в МИД РФ прошли переговоры Нуланд с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, которые продолжались более полутора часов. Во встрече, как отметили в МИД РФ, также принял участие замглавы Минобороны России Александр Фомин.