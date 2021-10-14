"Своя полиция, свои суды, свой город". Самый "белый" район Атланты хочет жить отдельно

Наиболее зажиточный и фешенебельный район Атланты хочет отделиться от остального города. Все из-за резкого скачка преступности, который беспокоит его жителей. Если "развод" все же случится, то столица штата Джорджия лишится огромной части налоговых поступлений, что только усугубит и без того непростую ситуацию в городе. В местных путеводителях Бакхед описывают как район живописных зеленых улиц, с примечательной архитектурой и самыми выдающимися ландшафтными решениями на всем американском юге.

На эту тему Употребляют и стреляют? Есть ли связь между марихуаной и всплеском насилия в США

Здесь расположены многочисленные бутики различных модных домов, независимые галереи, а также кафе и рестораны, в которых трудятся известные на весь мир шеф-повара. Это место стало частью Атланты лишь в 1952 году. До этого Бакхед выполнял роль местной Рублевки, где селились и покупали дорогую недвижимость зажиточные горожане. Теперь местные жители снова хотят жить отдельно, так как напуганы ухудшением криминогенной обстановки в Атланте. Сторонники "муниципального сепаратизма" считают, что лучше справятся с наведением порядка в родном Бакхеде, где теперь также становится неспокойно. "Волна COVID-преступности" Согласно данным, опубликованным в конце мая Департаментом полиции Атланты, по сравнению с тем же периодом прошлого года количество убийств в городе увеличилось примерно на 63% и на 43% по сравнению с 2019 годом. Только за первые пять месяцев 2021 года в городе произошло более 300 инцидентов со стрельбой, что на 45% больше, чем в 2020 году, и на 55%, чем в 2019 году. По состоянию на начало августа 2021 года, в Атланте убили 65 человек, что почти на 20 человек больше, чем за тот же период 2020 года. Местные власти признают наличие проблемы. Мэр города демократка Киша Лэнс-Боттомс связывает рост преступности с пандемией коронавируса, закрытыми школами и с чрезмерно либеральными законами о покупке оружия. "Как это уже бывало в прошлом, Атланта сможет преодолеть волну COVID-преступности, мы возьмем проблему насилия под контроль", — пообещала глава города.

На эту тему Реформировать или разогнать? В США почти год пытаются решить, как быть с полицией

При этом Боттомс, которая уже заявила, что не будет переизбираться на следующий срок, указывала и на рост преступности в других больших американских городах, таких как Чикаго или Нью-Йорк. Однако критики отмечают, что нынешние проблемы с криминалом — во многом следствие политики самой Боттомс. Якобы мэр активно выступала за реформу полиции, чем, скорее всего, и ослабила эффективность работы силовиков. В разгар протестов после убийства Джорджа Флойда Боттомс критиковала полицейское насилие, а также требовала уволить офицера, застрелившего афроамериканца Райшарда Брукса на парковке у ресторана Wendy's. Когда стрелявшему экс стражу порядка все же предъявили обвинения, сотрудники полиции Атланты в знак протеста стали отказываться выходить на работу. По данным CNN со ссылкой на полицейское управление Атланты, за последний год более 200 офицеров города покинули службу. За этот же период на работу устроились лишь 60 новых сотрудников. То есть речь идет о банальной нехватке стражей порядка. К идее отделения Бакхеда Боттомс относится негативно. По ее мнению, это никак не поможет решить проблему преступности, ведь район все равно останется в агломерации Атланты, а жители города смогут свободно приезжать в него в любое время. В самом же Бакхеде считают, что их средств будет более чем достаточно, чтобы сформировать свой полицейский департамент, который будет эффективно противостоять преступности. "У нас будет собственный суд. У нас будет собственный судья. У нас будет собственная тюрьма", — заявил председатель и главный исполнительный директор городского комитета Бакхеда Билл Уайт, который и возглавил усилия по выходу района из состава Атланты. На пути в Бакхед-сити В начале этого года законодателям Джорджии уже представили на рассмотрение документ, который может поставить вопрос об отделении Бакхеда от Атланты на промежуточном голосовании в ноябре 2022 года.