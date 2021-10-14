"Своя полиция, свои суды, свой город". Самый "белый" район Атланты хочет жить отдельно

Наиболее зажиточный и фешенебельный район Атланты хочет отделиться от остального города. Все из-за резкого скачка преступности, который беспокоит его жителей. Если "развод" все же случится, то столица штата Джорджия лишится огромной части налоговых поступлений, что только усугубит и без того непростую ситуацию в городе.
В местных путеводителях Бакхед описывают как район живописных зеленых улиц, с примечательной архитектурой и самыми выдающимися ландшафтными решениями на всем американском юге.
Здесь расположены многочисленные бутики различных модных домов, независимые галереи, а также кафе и рестораны, в которых трудятся известные на весь мир шеф-повара. Это место стало частью Атланты лишь в 1952 году. До этого Бакхед выполнял роль местной Рублевки, где селились и покупали дорогую недвижимость зажиточные горожане.
Теперь местные жители снова хотят жить отдельно, так как напуганы ухудшением криминогенной обстановки в Атланте. Сторонники "муниципального сепаратизма" считают, что лучше справятся с наведением порядка в родном Бакхеде, где теперь также становится неспокойно.
"Волна COVID-преступности"
Согласно данным, опубликованным в конце мая Департаментом полиции Атланты, по сравнению с тем же периодом прошлого года количество убийств в городе увеличилось примерно на 63% и на 43% по сравнению с 2019 годом. Только за первые пять месяцев 2021 года в городе произошло более 300 инцидентов со стрельбой, что на 45% больше, чем в 2020 году, и на 55%, чем в 2019 году. По состоянию на начало августа 2021 года, в Атланте убили 65 человек, что почти на 20 человек больше, чем за тот же период 2020 года.
Местные власти признают наличие проблемы. Мэр города демократка Киша Лэнс-Боттомс связывает рост преступности с пандемией коронавируса, закрытыми школами и с чрезмерно либеральными законами о покупке оружия.
"Как это уже бывало в прошлом, Атланта сможет преодолеть волну COVID-преступности, мы возьмем проблему насилия под контроль", — пообещала глава города.
При этом Боттомс, которая уже заявила, что не будет переизбираться на следующий срок, указывала и на рост преступности в других больших американских городах, таких как Чикаго или Нью-Йорк.
Однако критики отмечают, что нынешние проблемы с криминалом — во многом следствие политики самой Боттомс. Якобы мэр активно выступала за реформу полиции, чем, скорее всего, и ослабила эффективность работы силовиков.
В разгар протестов после убийства Джорджа Флойда Боттомс критиковала полицейское насилие, а также требовала уволить офицера, застрелившего афроамериканца Райшарда Брукса на парковке у ресторана Wendy's.
Когда стрелявшему экс стражу порядка все же предъявили обвинения, сотрудники полиции Атланты в знак протеста стали отказываться выходить на работу. По данным CNN со ссылкой на полицейское управление Атланты, за последний год более 200 офицеров города покинули службу. За этот же период на работу устроились лишь 60 новых сотрудников. То есть речь идет о банальной нехватке стражей порядка.
К идее отделения Бакхеда Боттомс относится негативно. По ее мнению, это никак не поможет решить проблему преступности, ведь район все равно останется в агломерации Атланты, а жители города смогут свободно приезжать в него в любое время. В самом же Бакхеде считают, что их средств будет более чем достаточно, чтобы сформировать свой полицейский департамент, который будет эффективно противостоять преступности.
"У нас будет собственный суд. У нас будет собственный судья. У нас будет собственная тюрьма", — заявил председатель и главный исполнительный директор городского комитета Бакхеда Билл Уайт, который и возглавил усилия по выходу района из состава Атланты.
На пути в Бакхед-сити
В начале этого года законодателям Джорджии уже представили на рассмотрение документ, который может поставить вопрос об отделении Бакхеда от Атланты на промежуточном голосовании в ноябре 2022 года.
"Мы уже подали на развод, и наш развод окончательный", — приводит CNN слова Уайта. Глава района уверен, что если местные жители получат возможность проголосовать по этому вопросу, то появление Бакхед-сити не заставит себя ждать. Опрос, проведенный The Atlanta Journal-Constitution и Школой общественных и международных отношений Университета Джорджии, показал, что почти 54% жителей Бакхеда высказались за создание нового города.
В этом случае жителями Бакхед-сити станут почти 90 тыс. резидентов, что составляет около одной пятой от всего населения Атланты.
Для столицы штата, которую часто называют черной Меккой США, уход Бакхеда не сулит ничего хорошего. Во-первых, потеряв самый зажиточный район, город лишится основной части налоговых поступлений. По данным Bloomberg, в этом случае речь идет почти о 40% от всех налоговых поступлений. Это приведет к тому, что местным властям придется серьезно урезать бюджеты на социальные расходы. Согласно исследованию KB Advisory Group, потеря зажиточных северных районов Атланты обойдется мэрии в $116 млн в год, в то время как школьный округ Атланты может ежегодно терять почти по $232 млн.
Во-вторых, это обострит чувствительный для США расовый вопрос, так как большинство жителей Бакхеда — белые, а их попытка отгородиться деньгами и полицией от преимущественно черной Атланты напоминает о временах сегрегации.
По данным Бюро переписи населения США, в Атланте проживает примерно 51% темнокожих и 38% белых. Согласно анализу The Atlanta Journal-Constitution, без Бакхеда город станет на 59% темнокожим и белым на 31%. Если же Бакхед сам превратится в город, то его расовый окрас будет на 74% белым и 11% черным.
Еще одна любопытная деталь — район является островком республиканства в преимущественно демократической Атланте. Самые шикарные кварталы Бакхеда в 2020 году голосовали именно за Дональда Трампа.
При этом Уайт отмечает, что отделение района — это вовсе не про политику, а про будущее местных жителей, которые страдают от разгула насилия независимо от своей расы.
Дальнейшие перспективы
Сепаратистские настроения в Бакхеде появляются далеко не впервые, причем разговоры об этом каждый раз начинались из-за роста преступности.
Попытки запустить процесс отделения предпринимались активистами и в 2008 году, но так ничем и не завершились. Однако, кажется, в этот раз жители района настроены серьезно. Все благодаря возможностям господина Уайта, который руководит консалтинговой фирмой Constellations Group и имеет поддержку среди республиканцев.
Когда-то он собирал деньги для Хиллари Клинтон, но после ее проигрыша в 2016 году поддержал Трампа. Теперь же с его помощью Бакхедский городской комитет привлек почти $1 млн в фонд своей кампании по разъединению.
Механизм создания новых городов в Джорджии довольно прост. Организации просто нужно найти спонсора в Генеральной ассамблее штата, чтобы представить законопроект в поддержку своего предложения. Спонсором документа о Бакхед-сити стал представитель штата Джорджия Тодд Джонс. Теперь группа сенаторов штата намерена провести специальные слушания по этому вопросу в ноябре.
Следующей весной законодатели проголосуют за проект, и если они одобрят его, то в 2022 году вопрос вынесут на референдум. Голосовать на нем смогут не все жители Атланты, а лишь те, которые живут в Бакхеде. Таким образом, в 2023 году в Джорджии может появиться новый город, что наверняка запустит целую волну создания поселений для людей с одинаковым достатком, идеологией и в большинстве случаев — расовым окрасом.
Дмитрий Беляев