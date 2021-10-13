Минздрав Израиля рекомендовал гражданам воздерживаться от посещения пяти стран, включая РФ

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало в среду гражданам страны воздерживаться от поездок в Россию, Белоруссию, Молдавию, Румынию и Турцию из-за роста заболеваемости ковидом в этих странах. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства.

"Министерство здравоохранения рекомендует, чтобы граждане воздерживались от поездок в следующие страны, для которых существуют строгие предупреждения из-за опасения роста заболеваемости ковидом: Белоруссия, Молдавия, Россия, Румыния, и Турция. Эти страны, вероятно, войдут в красный список [запрещенных для посещения израильтянами стран] в ближайшие недели", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что в настоящее время красный список израильского Минздрава пуст.

Пресс-служба МИД Израиля сообщила в среду, что эти пять стран, "вероятно, уже в ближайшие недели войдут в красный список, и поездки туда будут запрещены, поэтому общественность просят подготовиться соответствующим образом". Министерство здравоохранения Израиля 16 августа исключило Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из списка стран, запрещенных для посещения гражданами еврейского государства.

Власти Израиля 16 марта разрешили возобновить прерванное в начале 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны или лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от коронавируса иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле. 1 июля ожидалось открытие страны для индивидуальных вакцинированных туристов, затем оно было перенесено на 1 августа, а позднее отложено на неопределенный срок, в настоящее время речь идет о ноябре 2021 года.