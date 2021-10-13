Зампред ПА ОБСЕ ометила особое значение вклада России в работу организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) придает особое значение вкладу России в работу организации. Об этом заявила заместитель председателя Парламентской ассамблеи Пиа Лииса Каума на пленарной сессии в рамках III Евразийского женского форума.

"Мы с надеждой смотрим на работу совместно с российской делегацией и со всеми другими делегациями, которая касается обсуждения различных вопросов нашей повестки. И мы всегда ценим вклад России, потому что это наш давнишний друг", - сказала Каума.

Каума начала свою речь на русском языке, с улыбкой поприветствовав всех участников мероприятия, затем продолжила выступление на английском.

III Евразийский женский форум проходит 13-15 октября в Санкт-Петербурге. Это крупнейшая международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Мероприятие проходит один раз в три года.