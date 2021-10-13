Суд в Латвии оставил под арестом обвиняемого в шпионаже на Россию депутата Сейма

РИГА, 13 октября. /ТАСС/. Суд Видземского предместья Риги в среду принял решение оставить под арестом депутата Сейма (парламента) Яниса Адамсонса, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местное агентство LETA со ссылкой на суд.

"Решение суда обжалованию не подлежит", - указывает агентство.

Сейм Латвии 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги 11 августа также решил оставить парламентария под арестом, под которым он находится с 11 июня.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве Службы государственной безопасности балтийской страны. Посольство сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он был помещен под арест.

Как сообщили в конце июня в передаче "Ничего личного" местного телеканала TV3, всего в рамках расследования дела Адамсонса были задержаны и помещены под арест четыре человека.