Новый кабмин Норвегии заявил о намерении развивать кооперацию с Россией на севере

ХЕЛЬСИНКИ, 13 октября. /ТАСС/. Норвегия после прихода к власти нового правительства продолжит развивать сотрудничество с Россией в северных регионах. Об этом говорится в опубликованной в среду политической программе будущего кабмина.

"Правительство будет продолжать развитие двустороннего сотрудничества с Россией на севере с особым акцентом на таких вопросах, как море, ресурсы, климат, и вопросы, имеющие отношение к побережью - в Баренцевом море и в Арктике", - отмечается в документе.

Кроме того, новый кабмин планирует "способствовать низкому уровню напряженности" на севере, укреплять "диалог по вопросам внешней политики и политики безопасности и создавать общие места для встреч с целью обсуждения вызовов в области политики безопасности", а также укреплять работу в рамках уже созданных институтов по проблемам северных регионов - Арктического совета и Совета Баренцева/ Евроарктического региона. Также кабмин намерен выступить с инициативой по международному сотрудничеству в области климата между странами, в которых есть бореальные хвойные леса.

Левоцентристский блок во главе с оппозиционной Рабочей партией (РП) одержал победу на выборах в парламент 13 сентября, а РП получила возможность сформировать правительство Норвегии и определять политику страны в ближайшие четыре года. До этого королевством с 2013 года управлял правый блок, которым руководила консервативная партия "Хёйре" во главе с Эрной Сульберг.

Как ожидается, состав нового кабмина огласят 14 октября.