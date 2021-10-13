В Киеве заявили о доказательствах участия офиса Порошенко в поставках угля из Донбасса

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Следствие по делу против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука о якобы имевших место незаконных поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса изучает более 10 тыс. телефонных разговоров, в том числе руководства администрации экс-президента Украины Петра Порошенко по реализации этого плана. Об этом сообщила в среду генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

"Правоохранители исследуют более 10 тыс. записей телефонных разговоров: переговоры подозреваемых, представителей России, членов террористических организаций ЛНР и ДНР, украинских чиновников, а также физических лиц <...> Неожиданно выяснилось, что к вопросам поставок угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства администрации президента Украины по состоянию на тот период", - написала прокурор в блоге издания "Украинская правда".

Она добавила, что "такой богатый массив электронных данных - настоящая оперативная удача". Венедиктова утверждает, что следствие и прокуроры имеют данные, законно полученные в ходе проведения следственных действий, о том, что руководство администрации Порошенко "не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и выдавало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти". "Если сопоставить эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидно, что и украинская верхушка власти играла ключевую роль на этом театре военных действий", - отметила генпрокурор.

Венедиктова констатировала, что два недействующих предприятия были использованы в преступной схеме поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины: шахта имени К. И. Киселева из Донецкой области и "Луганскуголь" из Луганской были формально перерегистрированы в Киеве. По этому делу прокуроры изучают более 400 томов материалов уголовного производства, в которых проверялись факты причастности фигурантов к совершению ряда других преступлений, сообщила она.

Новое дело против Медведчука

Во вторник Печерский районный суд Киева отказал в избрании Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу, отправив его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Венедиктова 8 октября сообщила, что оппозиционеру предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. Согласно версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Прокуратура ходатайствовала в суде об аресте оппозиционного политика либо внесении рекордного для украинской судебной практики залога в 1 млрд гривен (около $38 млн). Суд это ходатайство не удовлетворил, Медведчук был вновь направлен под домашний арест, под которым уже находился с 13 мая в рамках дела по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Эта мера пресечения уже несколько раз продлевалась.