МИД РФ: в докладе СПЧ нет доказательств причастности россиян к преступлениям в Ливии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Убедительных доказательств причастности россиян к инкриминируемым им военным преступлениям в Ливии в первом докладе Миссии по установлению фактов в Ливии, представленном 7 октября на 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), не приводится. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Информация, представленная в указанном документе, требует тщательного изучения, однако даже предварительный анализ вызывает ряд вопросов к его содержанию, особенно в части, касающейся соблюдения принципа объективности и нейтральности, - отметила она. - Большинство выводов сделано на основе "собеседований" с неназванными пострадавшими и сведений из открытых источников сомнительной достоверности, включая явно пропагандистский репортаж британской телекомпании "Би-Би-Си", распространявший лживые данные о якобы совершаемых российскими гражданами военных преступлениях в Ливии. Убедительных доказательств причастности россиян к инкриминируемым им преступлениям не приводится. В очередной раз предлагается поверить на слово".

Дипломат в очередной раз подчеркнула, что российских военнослужащих на территории Ливии нет. "Вызывает сожаление, что авторы доклада сознательно или нет пошли на поводу у тех сил, которые стараются создать ложное впечатление, что Москва участвовала в межливийском вооруженном противостоянии, открыто выступив на стороне одного из участников конфликта, и дискредитировать российскую политику на ливийском направлении, - добавила официальный представитель МИД РФ. - При этом умалчивается, что причины сложившейся тяжелой гуманитарной ситуации в Ливии кроются в разрушении ливийской государственности странами НАТО в 2011 году, которые для свержения режима Муаммара Каддафи совершили агрессию против суверенного государства - члена ООН".

Миссия по установлению фактов в Ливии, состоящая из трех экспертов, была создана в соответствии с резолюцией СПЧ, принятой в июне 2020 года. Задача миссии состоит в расследовании сообщений о нарушении прав человека и международного гуманитарного права в этой стране с 2016 года.