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Власти Гвинеи отправили в отставку 44 военных, служивших при прежней власти

Согласно указу, 42 генерала и два адмирала отправлены в отставку по выслуге лет.

ПРЕТОРИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Военные власти Гвинеи отправили в отставку и уволили из армии более 40 генералов и адмиралов, которые служили при отстраненном в минувшем месяце от власти президенте Альфе Конде. Об этом сообщило в среду AFP со ссылкой на указ президента Гвинеи переходного периода полковника Мамади Думбуя.

Согласно документу, 42 генерала и два адмирала отправлены в отставку по выслуге лет. Все они занимали ключевые командные должности при прежнем руководстве страны. Другим указом главы государства 25 из отправленных в отставку высших военных включены в состав Высшего совета обороны Гвинеи - консультативного органа по вопросам национальной безопасности.

5 сентября Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего президента Конде. Мятежники отменили конституцию, распустили правительство, назначили военных губернаторов, ввели комендантский час. Ключевые страны мира, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров. Думбуя был 1 октября приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период. Своим распоряжением глава государства назначил 6 октября Мохамеда Беавоги исполняющим обязанности премьер-министра страны на переходный период.

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