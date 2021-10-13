Земан заявил, что примет кандидата в премьеры Чехии от коалиций либеральных партий

ПРАГА, 13 октября. /ТАСС/. Госпитализированный ранее президент Чехии Милош Земан примет кандидата в премьеры Чехии от двух коалиций либеральных партий, победивших на недавних парламентских выборах в стране, председателя Гражданской демократической партии (ГДП) Петра Фиалу. Об этом в среду сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

"Подтверждаю, что председатель ГДП Петр Фиала через главу президентской администрации Вратислава Мынаржа обратился к президенту республики Милошу Земану с просьбой о встрече, - отмечается в сообщении. - Господин глава администрации уже говорил об этой просьбе председателя ГДП. Господин президент выразил согласие [со встречей]. Встреча произойдет позже".

Фиала ранее в среду проинформировал, что лидеры двух либеральных партийных коалиций, победивших на состоявшихся 8 и 9 октября выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии и получившие в ней 108 из 200 кресел, намерены сформировать новое правительство республики до 8 ноября.

"Мы [либеральные партийные коалиции] хотим подписать соглашение о создании правительственной коалиции, что позволит сформировать кабмин до 8 ноября. По срокам это совпадает с последним днем, в который должно быть созвано первое заседание нового состава Палаты депутатов", - отметил он.

Говоря о предстоящей встрече с Земаном, Фиала подчеркнул, что "она может состояться, когда господин президент будет переведен из отделения интенсивной терапии в нормальную больничную палату". Кандидат в премьеры не намерен оказывать на Пражский град давление с целью ускорить данную встречу.

Президент, согласно чешской конституции, после парламентских выборов выбирает политика, которому поручает сформировать правительство. Кабмин, как ожидается, сформируют входящие в коалицию "Вместе" праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция. Ответственность. Процветание - 09", а также Чешская пиратская партия, вошедшая в союз с центристским движением "Старосты и независимые".